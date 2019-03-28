Россия заставила нервничать «Вашингтонский обком»

28.03.2019, Москва, Александр Ростовцев

В декабре 2023 года исполнится 200 лет Доктрине Монро – декларации принципов внешней политики США, провозглашённой президентом Джеймсом Монро в ежегодном послании Конгрессу, согласно которой Америка огораживалась от иностранного военно-политического влияния. С ростом политической, экономической и военной мощи США Доктрина Монро перешагнула североамериканский «хоумленд». Латинская Америка стала рассматриваться, как «задний двор» США, где порядки и правила игры диктует Вашингтон.

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Доктрина Монро, однако, никак не ограничивает желание США вмешиваться во внутреннюю политику государств на других континентах, но любое посягательство извне на порядки внутри очерченного Вашингтоном «жизненного пространства» вызывает в американских верхах нервную, порой неадекватную, реакцию, вроде знаменитого «карибского кризиса» 1962 года, поставившего мир на грань ядерной войны.

«Отступники» внутри зоны исключительного геополитического влияния США наказывались сурово. Так, после многочисленных и бесплодных попыток силового свержения коммунистического правительства Кастро, против Кубы были введены жесточайшие экономические санкции, действующие до сих пор, и мешающие Острову Свободы спокойно жить и развиваться.

В сентябре 1973 года чилийская хунта генерала Пиночета при активной помощи ЦРУ и американских советников свергла законное правительство президента Альенде (убит во время переворота), установив военную диктатуру фашистского толка, отбросившую страну в развитии на десятилетия назад.

В 1983 году части армии США вторглись в Гренаду, в результате чего было свергнуто законное правительство страны и казнён её руководитель Морис Бишоп. Интервенция в Гренаду стала знаковым событием, «излечившим» американские истеблишмент и общество от фантомных болей и комплексов «вьетнамского синдрома».

Ещё несколько лет назад создавалось впечатление, что Латинская Америка, где к власти один за другим стали приходить социалистические и аниимпериалистические правительства, вот-вот стряхнёт с себя оковы неоколониализма и пинком отправит Вашингтон вместе с Доктриной Монро устанавливать порядки у себя дома.

Однако, пользуясь экономической слабостью бывших «банановых республик» и промахами латиноамериканских социалистов, США при помощи спецслужб и финансовой накачки различных «контрас» и «гусанос» удалось установить в Аргентине и Бразилии лояльные внешнему управлению режимы. На последних президентских выборах в Бразилии вообще победил патентованный фашист Болсонару.

Расправившись с основными угрозами на своём «заднем дворе», США принялись давить государства поменьше. После недавних президентских выборов в Венесуэле, где на второй срок был переизбран профсоюзный активист Николас Мадуро, гнев США обрушился на эту страну. Каракас и другие города захлестнули митинги протестов «онижедетей», «цивилизованный мир» признал «законным президентом» самозванца Гуидо, а Венесуэлу стали душить в клещах экономической и продовольственной блокады. К границам Боливарианской республики стали стягиваться «гуманитарные конвои», подозрительно похожие на иностранную военную помощь мятежникам.

Армия и полиция Венесуэлы пока что контролирует ситуацию, но никто не может дать гарантии, что так будет продолжаться и дальше.

25 марта мировые СМИ распространили сенсационное известие: российский воинский контингент зашёл на территорию Венесуэлы «в нарушение Доктрины Монро».

Ответной реакцией стал оглушительный протестующий визг. От Венесуэлы заходился в истерике самозванец Гуидо вместе с марионеточным окружением, назвавший российских военных «интервентами, желающими свергнуть законное правительство страны и открыть свои военные базы». Организация американских государств (в своё время упросившая США вторгнуться в Гренаду, чтобы нести демократию) исторгла вопль «о покушении на суверенитет Вересуэлы». Нервно и очень недовольно зашамкали вашингтонские «ястребы».

Болтон через Твиттер потребовал от России «не поддерживать коррумпированного диктатора» и даже неожиданно вспомнил о существовании Устава ООН и неких «собственных целях у стран Западного полушария». Главарь Госдепа Помпео принялся наяривать по правительственной «вертушке» министру Лаврову, обвиняя Россию в «военном вторжении» и пообещав, что «США и региональные страны не будут стоять праздно в стороне». Сергей Лавров, в свою очередь, назвал попытки США организовать госпереворот в Венесуэле «неприкрытым вмешательством в дела страны».

Вскоре выяснилось, что алармистскую истерику у «Вашингтонского обкома» и его сявок вызвал скромный контингент из 99 российских военных специалистов под руководством начальника Главного оперативно-мобилизационного Управления Генштаба ВС РФ генерал-полковника Василия Тонкошкурова.

Весь этот ужас империалистов вместился в два транспортных самолёта – Ил-62 и Ан-124, доставивших в Каракас, помимо людей, 35 тонн груза.

Агентство Associated Press быстро пронюхало, что прилетевшие россияне – это не матёрый Russian Spetsnaz, не «вежливые люди», а группа специалистов, в задачи которой входит подготовка местных кадров грамотному обращению с российской военной техникой, да ещё и прибывшая в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве от 2001 года.

По данным из открытых источников, армия Венесуэлы располагает примерно 500 единицами российской боевой техники: 92 относительно новыми танками Т-72Б, 123 новейшими БМП-3, 114 новейшими БТР-80А, 61 самоходкой (из которых 13 – новейшие российские 2С23 120 мм) и еще 48 – 2С19 (152 мм), 24 буксируемыми миномётными комплексами калибра 120 мм 2С12, 24 советскими БМ-21 «Град» (122 мм) и 12 РСЗО «Смерч» (300 мм).

Зенитно-ракетные войска ПВО Венесуэлы представлены 11 дивизионами модернизированного в России советского ЗРК С-125 (по 44 пусковых установки на дивизион), 2 дивизионами новейшими российскими ЗРС большой дальности С-300ВМ (кроме Венесуэлы и самой России эта ЗРС имеется только у Белоруссии), не менее 4 новейшими ЗРК «Тор-М1» и до 200 новейших «Игла-С».

Сюда же следует добавить 3 дивизиона новейших ЗРК «Бук» (18 ПУ, 6 ПЗУ) и не менее 8 ЗРК малой дальности «Тор-М1», 10 современных израильских ЗРК «Барак», не менее 6 старых французских ЗРК «Роланд», и целую кучу разнокалиберных советских, французских, шведских и израильских зениток.

Таким образом, эксперты считают наземные силы ПВО страны однозначно сильнейшими в Латинской Америке.

Судя по всему, правительство Мадуро, проконсультировавшись с российским руководством, пришло к выводу, что военным Венесуэлы было бы полезно подучить матчасть и повысить морально-волевые качества в присутствии российских военных специалистов. Хорошего оружия для отражения внешней и внутренней агрессии у страны имеется в достатке, но им управляет человек, зачастую – вчерашний крестьянин.

Ярость Вашингтона и его карманной обезьянки Гуидо понятна: 99 россиян своим прибытием срывают одним очередную «демократическую революцию», а другим – безграничные возможности для личного обогащения в нефтеносной стране под протекторатом США.

«Друг Дональд» отреагировал позже всех, но вполне в духе своих подчинённых. Фактически Трамп выдвинул России ультиматум, потребовав вывести своих военных из Венесуэлы. На вопрос «а то что?», президент США ответил – «посмотрим». И добавил, что «все варианты открыты».

После корейского кризиса 2017 года мир убедился, что «варианты» Трампа – это игра мускулами, отскок назад и призывы «давайте сядем за стол переговоров». Потому что против ядерной державы – не забалуешь. Но то, что давление на правительство Мадуро и на Россию продолжится, можно не сомневаться.