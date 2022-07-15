Россия заставит Запад отказаться от многих санкций, не останавливая спецоперацию Z – Белковский

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Новости Украины

Если Россия даст добро на зелёный коридор для украинского зерна, то она докажет свою непричастность к мировому голоду, при том, что после разминирования подходов к портам, Москва получит возможность в обозримом будущем осуществить атаку с моря на Николаев и Одессу.

Об этом в эфире канала «Знай 24» заявил сбежавший в Израиль российский либеральный политтехнолог Станислав Белковский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Некие договоренности, которые произошли в Стамбуле – будет создан координационный центр по вывозу украинского зерна. То, что пришли к какому-то знаменателю, мы можем называть неким каким-то лучиком прогресса и надежды?» – спросила ведущая.

«Смотря, в каком смысле, мы имеем в виду надежду. На прекращение войны – нет. Россия хочет показать, что голод в мире происходит не из-за неё, а в значительной мере из-за разрушения логистических цепочек ещё в эпоху Covid-19 и специфического менеджмента мировых элит в тот период. И здесь можно в значительной степени с Владимиром Путиным согласиться. Кроме того Россия заинтересована в разминировании украинских портов, что позволило бы в некой обозримой перспективе вернуться к идее атаки с моря на Одессу и Николаев», – рассуждал Белковский.

Он добавил, что на самом деле украинское зерно никаким образом не повлияет на мировые цены – из Одессы ожидается вывоз лишь 2% мировых объемов. Куда более крупным игроком на рынке продовольствия является сама Россия, а не Украина, поэтому для расширения поставок РФ будет требовать от Запада смягчения и снятия определённых санкций, что волне может произойти.

«Здесь более ключевым игроком, чем Украина, является сама Россия, требующая взамен на расширение поставок смягчение и снятие определённых санкций с неё. На что естественно Евроатлантический мир не готов, но как показывает опыт с канадской турбиной для перекачивающей станции «Приморское» под Выборгом, если нельзя, но очень хочется, то можно. И на такую логику и философию действий Кремль возлагает значительные надежды. Но ещё раз повторяю, это никак не остановит спецоперацию Z», – резюмировал политтехнолог.