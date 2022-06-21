Россия заставит Запад ответить за геноцид русских – Макаров

Россия должна добиваться международного признания факта геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны.

Об этом сегодня с трибуны Госдумы РФ заявил депутат от «Единой России» Вячеслав Макаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нацизм, фашизм и самая страшная, уродливая, извращенная форма всего этого – бандеровщина в 21-м веке расцвели черным цветом на всей Украине. Всю страну заляпали свастиками и эмблемами, умы и сознание людей отравили нацистскими идеями и лозунгами.

Специальная военная операция была необходима для того, чтобы закончить восьмилетнюю войну на Донбассе, чтобы не допустить уже подготовленной США, Великобританией и Польшей войны против России. Мы понимали, что если мы хотим предупредить геноцид Русского мира, то должны изменить геополитическую систему координат», – сказал Макаров.