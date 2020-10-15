15.10.2020, Москва, Елена Острякова
 
Россия, Турция, Экономика
Просмотров:

Россия завернула турецкие мандарины после разъяснения Лаврова


Россельхознадзор запретил ввоз 68 тонн мандаринов из Турции в морские порты Туапсе и Новороссийска.

Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«При проверке нескольких партий свежих мандаринов общим весом 68,87 тонны, прибывших из Турции, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен в живом состоянии карантинный объект: средиземноморская плодовая муха. Ввоз груза на территорию Российской Федерации запрещен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция должна была поступить на прилавки магазинов в Москве, Краснодаре и Новороссийске.

Накануне в интервью российским журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не квалифицировали Турцию как стратегического союзника.

«Это партнер, очень тесный. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер. Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника», – сказал Лавров.


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть