Россия завернула турецкие мандарины после разъяснения Лаврова

15.10.2020, Москва, Елена Острякова

Россельхознадзор запретил ввоз 68 тонн мандаринов из Турции в морские порты Туапсе и Новороссийска.

Об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«При проверке нескольких партий свежих мандаринов общим весом 68,87 тонны, прибывших из Турции, специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора выявлен в живом состоянии карантинный объект: средиземноморская плодовая муха. Ввоз груза на территорию Российской Федерации запрещен», – говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция должна была поступить на прилавки магазинов в Москве, Краснодаре и Новороссийске.

Накануне в интервью российским журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия никогда не квалифицировали Турцию как стратегического союзника.

«Это партнер, очень тесный. На многих направлениях это партнерство имеет стратегический характер. Мы никогда не квалифицировали Турцию как нашего стратегического союзника», – сказал Лавров.