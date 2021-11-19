Россия завершает строительство 13 домов для крымских татар

19.11.202117:32 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Крым, Россия, Строительство


В Крыму завершается строительство более десяти многоквартирных домов, которые будут заселены репатриантами.

Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил замглавы госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В Крыму завершается строительство более десяти многоквартирных домов, которые будут заселены репатриантами. Об этом...

По словам Якубова, в этом году будут сданы в эксплуатацию два дома, а в следующем еще 11-ть.

«В этом году уже завершены на 100% работы по двум 36-квартирным домам в городе Симферополе. Они будут введены в эксплуатацию до конца 2021-го года, и уже в 22-м году мы начнем процедуру, связанную с принятием их из госсобственности в муниципальную собственность Администрации города Симферополя. Я надеюсь, уже в первом полугодии эти квартиры получат очередники.

На следующий год ожидается ввод в эксплуатацию 11-ти домов. Это Сакский район, Орехово, это Евпатория, это Джанкой, это Гвардейское, это Красноперекопск, Судак. Фактически, во всех муниципалитетах мы ожидаем завершение строительства начатых многоквартирных домов», – заявил Якубов.

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