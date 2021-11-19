Грех жаловаться: Россия завершает заброшенные при Украине объекты для крымских татар

19.11.202114:36 (Мск), Симферополь,
Максим Карпенко.  
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Дзен, Крым, Общество, Россия


Россия завершает начатые и заброшенные еще при Украине проекты обустройства районов компактного проживания крымских татар. Об этом в эфире телеканала «Миллет» заявил замглавы госкомитета по делам межнациональных отношений Крыма Руслан Якубов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Открытый недавно сквер в крымско-татарском микрорайоне Фонтаны в Симферополе

«Общая сумма в 21-м году уже выделенных и потраченных денег превысила 1,3 миллиарда рублей. Аналогичный период 22-го года – ожидается более 3,5 миллиардов рублей.

Эти все средства направлены на завершение ранее начатых проектов – на завершение строительства многоквартирных домов, на завершение строительства линий газоснабжения, водоснабжения.

Львиная доля из этой суммы, порядка 1,2 миллиарда – реализация проектов, направленных на строительство дорог с твердым покрытием в местах компактного проживания», – заявил Якубов.

Напомним, в украинский период принадлежности Крыма ряд объектов в местах компактного проживания крымских татар были заброшены на стадии закладки фундамента или в процессе строительства. Также эти микрорайоны страдали от отсутствия дорожной сети, централизованного газоснабжения, детских садов и школ.

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