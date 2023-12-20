Россия завершила ремонт автотрассы на сухопутном коридоре в Крым

Михаил Рябов.  
20.12.2023 16:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 683
 
Дзен, Крым, Новороссия, Россия, Транспорт


Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении ремонта автотрассы на сухопутном коридоре в Крым через новые территории вдоль Азовского побережья.

«Готово уже порядка 360 км магистрали, связывающих большую Россию с Крымом. Масштабную работу под контролем ГК «Автодор» начали в прошлом году. Тогда на территории ДНР и Запорожской области привели к нормативу около 160 км дорог. В этом году отремонтировали около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях. Параллельно делали 7 мостов в составе трассы», – сообщил вице-премьер.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении ремонта автотрассы на сухопутном коридоре в Крым...

Он уточнил, что «передвижение по обновленным автотрассам станет комфортным и для транзитного транспорта, и для самих жителей этих регионов».


Напомним, что Украина в ходе оказавшегося неудачным наступления ВСУ планировала перерезать сухопутный коридор в Крым, прорвавшись к побережью Азовского моря и начать обстрелы полуострова.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть