Россия завершила ремонт автотрассы на сухопутном коридоре в Крым

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил о завершении ремонта автотрассы на сухопутном коридоре в Крым через новые территории вдоль Азовского побережья.

«Готово уже порядка 360 км магистрали, связывающих большую Россию с Крымом. Масштабную работу под контролем ГК «Автодор» начали в прошлом году. Тогда на территории ДНР и Запорожской области привели к нормативу около 160 км дорог. В этом году отремонтировали около 200 км автотрассы в Херсонской и Запорожской областях. Параллельно делали 7 мостов в составе трассы», – сообщил вице-премьер.

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Он уточнил, что «передвижение по обновленным автотрассам станет комфортным и для транзитного транспорта, и для самих жителей этих регионов».

Напомним, что Украина в ходе оказавшегося неудачным наступления ВСУ планировала перерезать сухопутный коридор в Крым, прорвавшись к побережью Азовского моря и начать обстрелы полуострова.