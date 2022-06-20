«Россия здесь навсегда»: на Харьковщине начинается паспортизация

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Представители партии «Единая Россия» депутат Госдумы РФ Артем Туров и руководитель исполкома партии Александр Сидякин привезли во временную столицу Харьковской области, город Купянск, долгожданные новости.

Артем Туров рассказал собравшимся местным жителям о порядке работы гуманитарного центра, который накануне был открыт в городе, в частности, о планах по обеспечению населения Купянска и других освобожденных населённых пунктов гуманитарной помощью.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Александр Сидякин рассказал, что в ближайшее время в Купянск приедут российские медики с набором необходимых медикаментов.

Но самый большой энтузиазм вызвало сообщение Сидякина о том, что планируется начать процедуру выдачи российских паспортов всем желающим жителям Харьковской области. Люди встретили заявление политика одобрительными возгласами и аплодисментами.

Алексей Сидякин в свою очередь заверил собравшихся, что «Россия здесь навсегда».

На встрече присутствовал также глава Временной гражданской администрации освобожденной территории Харьковской области Виталий Ганчев.

Ранее в интервью РИА Новости он заявил, что после стабилизации ситуации в регионе может пройти референдум или опрос граждан о политическом будущем Харьковщины.

Кстати, Купянску в годы Великой Отечественной довелось побывать столицей Советской Украины. Правительство УССР сначала эвакуировалось из Киева в Харьков, а затем в Купянск. С 25 октября 1941 по 24 июня 1942, с 4 по 17 февраля 1943 и с 16 марта по 23 августа 1943 года Купянск являлся административным центром Харьковской области.

Следует отметить что, по мнению экспертов, освобожденные на данный момент территории области имеют хорошие перспективы в составе РФ. Однако более привлекательным вариантом называют освобождение всего региона, вместе с полуторамиллионным областным центром.

«После освобождения Харькова русская Харьковщина сможет стать полноценной народной республикой или даже регионом России не из худших. Русская Харьковщина – это перспективный регион», – пишет, в частности, интернет-ресурс «За союз России, Белоруссии и Новороссии».

В самом деле, хотя большую часть времени в составе Незалежной Харьковская область оставалась одним из немногих регионов-доноров, значительная часть её экономической мощи была утрачена с разрывом связей с постсоветскими республиками, и особенно с Россией. Масштабная промышленность, наука и транспортные возможности Харькова Украине оказались просто не нужны. Кроме того, по своей истории, развитию, культуре, языку, составу населения Харьков – русский город.

При этом украинские власти, по крайней мере на словах, не допускают даже мысли о сдаче Харькова.

ВСУ на харьковском направлении несут значительные потери от контрбатарейной борьбы. Российская армия реализует тактику подавления противника ствольной артиллерией и РСЗО, вынуждая оставить занятые позиции.

Минобороны Украины, а вслед за ним гяуляйтер Харьковщины Синегубов и советник главы офиса Зеленского Арестович предполагают, что ВС РФ могут подойти ближе к областному центру, но как мантру повторяют, что «Харьков будет украинским».

«Существует реальная угроза Харькову. Там, в Белгородской области, на границе собрана такая приличная сборная солянка русская, где-то штук 5-7 БТГ, которые при условии ввода на направлении могут принести Харькову большие неприятности. Они не возьмут город, но продвинутся ближе к Харькову. Поставить его под угрозу массированных ударов полевой артиллерией они могут», – рассказал Арестович 18 числа в разговоре с «правозащитником» Марком Фейгиным.

В рамках подготовки к наступлению на Харьков вокруг города создаётся линия обороны. Окопы, по версии одного из украинских телеканалов, роют «чем глубже, тем безопаснее для жизни». Как в анекдоте про Рабиновича, которому было неинтересно смотреть на противника.

Впрочем, в случае, если ВФУ будут цепляться за Харьков, они вероятнее всего вернутся к тактике «живого щита», из-за которой войска РФ отказались от штурма города в марте – чтобы сохранить жизни харьковчан. Тогда нацисты устанавливали артиллерию в жилых кварталах и устраивали огневые точки в квартирах и на крышах домов.

Но сегодня, несмотря на поставки западного вооружения, техническая оснащённость, подготовка и моральное состояние украинских частей уже далеко не те. А россияне успешно уничтожают точными ракетными ударами штабы, скопления живой силы и техники практически без ущерба для города, что бы там не рассказывала укропропаганда об «усилившихся обстрелах Харькова».

Интересно, что мэр Харькова Терехов 19 июня внезапно потерял ещё вчера острый интерес к поездке в Испанию, где надеялся обсудить с инвесторами вопросы восстановления города.

«Мне необходимо быть с вами, быть в городе для более эффективной координации с военными для обороны Харькова и обеспечения максимальной жизнедеятельности города и четкой работы наших коммунальных предприятий», – подчеркнул свою значимость городской голова в обращении от 19 июня.

Посмотрим. Было бы сказано.