Россия ждет истощения ВСУ и готовит резервы на десятках полигонов

При сохранении нынешних темпов украинского наступления резервов у ВСУ хватит до октября.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению военного журналиста, дальше может быть попытка переговоров при этом, не исключено, что Россия бросит в бой свои резервы, которые сейчас готовятся на полигонах.

«Киевским кураторам начинает надоедать, и они начинают подводить ситуацию к неким переговорам. Возможны ли такие переговоры? Я ничего не исключаю в нашем сегодняшнем мире. Будут это переговоры на наших условиях, как с позиции сильного, либо это будет какой-то договорняк, повторюсь, я ничего не исключаю в сегодняшней ситуации. Все зависит от того, какой Украина будет в конце своего наступления», – сказал военкор.

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«Я думаю, что мы можем говорить о наступательном потенциале Украины еще на месяц, может быть, полтора, с учетом задействования уже ОТГ «Марув», с учетом мобилизационного ресурса, я думаю, еще тысяч 150-200 они сейчас на скоряк могут взять, но это такое качество пехоты – крайне низкая мотивация и никакая подготовка.

Поэтому, какой Украина подойдет к концу своего наступления, какие силы у нас будут к концу их наступления, будет ли у нас свежая кровь, чтобы перейти в свое контрнаступление, я не знаю. Но я знаю, что сейчас на десятках полигонов в России готовятся набранные по контракту добровольцы, которые пополнили нашу армию. Будут ли они готовы перейти к контрнаступлению, или они сейчас уже задействуются в отражении наступления, мне не ведомо. Если бы было ведомо, я бы об этом так в открытую не сказал», – заявил Коц.