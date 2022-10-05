Россия ждет, когда Китай «высадит десант в Нормандии»

05.10.2022  16:37 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия


Нынешний этап противостояния России с Западом аналогичен периоду Второй мировой войны с 194-44 годов.

Об этом сегодня на заседании комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Нынешний этап противостояния России с Западом аналогичен периоду Второй мировой войны с 194-44 годов....

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«Нам говорят сейчас: у вас мало единомышленников, кто вас поддерживает. Послушайте (и это не оторванная от сегодняшней дискуссии фраза и не соответствующая историческому моменту параллель) – а что, второй фронт открыли сразу. Это фактор. Кстати, Советский Союз много раз просил. Сколько было обращений Сталина к союзникам об открытии второго фронта. Разве сразу открыли?

А что было непонятно? Сколько газовых камер работало, сколько лагерей смерти было, сколько людей убито? А они не спешили открывать второй фронт, несмотря на то, что называли себя союзниками. Вот вам фактор количественный, качественный и моральный.

Поэтому сейчас говорить о том, что не все поддерживают устно, не все делают заявления, многие делают другие заявления. Оглянитесь на историю. А когда было по-другому?», – сказала Захарова.

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