Россия ждет от ЕС и Косово решения проблемы сербских муниципалитетов

26.02.2020, Москва, Елена Острякова

Россия намерена продвигать диалог, который поможет Сербии и Косово договориться в рамках принципов, заложенных в резолюции 1244 Совета Безопасности ООН.

Об этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил сегодня в Москве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Албании Эди Рамой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть резолюция 12.44, которая была принята единогласно. Есть целая серия договоренностей, которая была достигнута при посредничестве ЕС между Белградом и Приштиной, включая создание сообщества сербских муниципалитетов Косово, что стало бы огромным шагом к соблюдению прав людей, проживающих в так называемых сербских анклавах.

Это соглашение было достигнуто 6 лет назад. Приштина отказывается его выполнять», – сказал Лавров.

По его словам, Россия примет любое соглашение, которое будет достигнуто между Белградом и Приштиной.

«Этот диалог мы поощряем. К сожалению у наших коллег из Евросоюза, которые вызвались быть посредниками в этом диалоге, пока не получается добиться выполнения этих договоренностей.

Мы будем настаивать, чтобы косовская проблема решалась исключительно на основе договоренностей, которые должны быть одобрены в Совбезе ООН», – предупредил Лавров.