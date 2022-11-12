Россия ждёт новостей не от Пескова, а от Суровикина и Шойгу

Журналисты кремлёвского пула вчера несколько раз просили прокомментировать ситуацию вокруг Херсона пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Однако нужно понимать – ответственным за принятое «непростое решение» является военное руководство, показанное в эфире ТВ жителям России. Стало быть – и все вопросы к ним. И спрос за итоги перегруппировки – тоже.

Об этом рассуждает политолог и экономист Александр Дудчак в авторской колонке для «ПолитНавигатора».

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…Тема «Херсон» – болезненная для любого нормального человека, имеющего паспорт гражданина Российской Федерации. И, наверное, еще более болезненная для всех сочувствующих, остающихся на территории, подконтрольной Киеву.

Давайте зафиксируем: решение об оставлении Херсона было принято главой министерства обороны по предложению главкома спецоперацией на Украине.

Российскому обывателю остается лишь доверять профессионалам. Тем более, что решение было анонсировано «толстым намеком» новым главкомом СВО практически сразу после назначения. Считается, что это исправление ошибок, допущенных до того. Окончательный вердикт будет вынесен Историей.

И всё же, одно дело – прагматичный расчет – как у хирурга – да, будет больно, но нужно резать, чтобы не допустить большей беды, а другое – эмоциональное состояние людей, живших на тех территориях всю жизнь, и восприятие событий всех, кому не безразлична судьба России.

Любой комментарий от представителя власти по этому поводу обычными гражданами препарируется и рассматривается под микроскопом, с желанием понять, – так куда мы движемся? Если ли в реальности какой-то стратегический план, в соответствии с которым происходят те или иные события? Чего ждать в будущем? Да, события под Харьковом и с Херсоном не могут не бить по нервам.

И чем выше позиция комментатора, чем ближе он к самому «центру принятия решений», тем более пристально рассматриваются заявления, и больший эффект они имеют, и большее влияние на настроение в обществе в целом.

Порой одной фразы, одного слова достаточно, чтобы сработал эффект ложки дёгтя в бочке мёда. А порой, и вовсе лучше воздержатся от комментариев событий, если есть конкретные ответственные за ситуацию и принимаемые решения – и обращаться следует именно к ним.

Так произошло в случае с комментариями ситуации по Херсону пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Вроде бы и слов много правильных, успокаивающих, – «Военная операция по перегруппировке сил не повлияет на изменение статуса российского региона». И напоминание о том, что Херсонская область – это часть Российской Федерации уже по Конституции России. И о том, что у нас «…много разных экспертов, есть эксперты, которые говорят так, как вы говорите, есть эксперты, которые говорят другое, мы не хотели бы комментировать сейчас ни тех, ни других, специальная военная операция продолжается». Однако, как железом по стеклу, – «Кремль не склонен расценивать вывод войск из Херсона и передислокацию их на левобережье Днепра как унижение и поражение России».

Дело даже не в восприятии ухода из Херсона, как поражения. Да, все верим в Победу, историю помним, знаем, что на фронтах может быть всякое, а территория Херсонской области по Конституции – территория России, так что – без вариантов.

Но пусть за ситуацию на фронте отвечает Минобороны, Генштаб и командование СВО – и вопросы надо адресовать туда. У них карт-бланш. Приказ был отдан в прямом эфире министром обороны. И нести ответственность за итог операции, как и отвечать на вопросы по её прохождению – они должны в первую очередь. А комментарии и оценочные суждения пресс-секретаря Кремля, как бы снимают ответственность с военных структур. Но каждый должен делать своё дело на своём месте. И нести ответственность за результат.

Сейчас любое слово, в зависимости от калибра произносящего, может иметь убойную и разрушительную силу в параметрах от пистолетного патрона до ядерной бомбы. И использоваться не только друзьями и союзниками. И, как для внутренней аудитории, так и для международной.

Пожалуй, лучше сцепить зубы, делать, что дОлжно, по обеспечению армии и тыла. Пусть говорят пушки и представители Минобороны и Генштаба.

И, может, хватит уже про «готовность к переговорам без предварительных условий». На фоне событий и однозначного «Нет» наших врагов, такие заявления выглядят, как готовность на все условия, а не на отсутствие предварительных. И это только добавляет негатива в сознание людей.