Россия значительно опережает НАТО в подготовке к большой сухопутной войне – британский эксперт

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия увеличила производство боеприпасов ещё на треть, и сейчас накапливает их на случай войны с НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Три миллиона снарядов, производимых Россией в год, к настоящему времени увеличились примерно до четырёх миллионов. Сейчас Украина использует меньше боеприпасов, чем в 2022 и 2023 годах. Но на самом деле, то же самое происходит и с Россией. Но Россия использует в пять раз больше боеприпасов, чем Украина, в любой конкретный день. Украинцы используют меньше боеприпасов, чем раньше, потому что у них их меньше. Русские, вероятно, используют меньше боеприпасов, потому что они модернизировали свои ударные средства. Так что, похоже, у них гораздо больше баллистических ракет, чем было раньше», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что российская армия умудряется использовать тяжёлые авиабомбы, а снаряды и ракеты копить на случай войны с НАТО.

«Ещё одно большое изменение по сравнения с началом войны заключается в том, что теперь они используют гораздо больше высокоточных бомб. Они сбрасывают около ста бомб в день. Иногда это огромные бомбы. Одна бомба весом 1500 килограммов может нанести гораздо больший ущерб, чем сотня снарядов, выпущенных по одному и тому же месту. И если производство снарядов в России столь велико, то вполне вероятно, что русские накапливают запасы снарядов. Они это делают, потому что боятся, что им придётся противостоять НАТО на Украине? Или же они накапливают снаряды в рамках подготовки к какому-то крупному наступлению, которое они могут начать летом этого года, или же в следующем году? Но так или иначе, похоже, что русские значительно опережают Запад в производстве снарядов», – подытожил аналитик.