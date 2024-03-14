Россия значительно опережает НАТО в подготовке к большой сухопутной войне – британский эксперт

Вадим Москаленко.  
14.03.2024 16:07
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия увеличила производство боеприпасов ещё на треть, и сейчас накапливает их на случай войны с НАТО.

Об этом в эфире интернет-канала «The Duran» заявил британский аналитик Александр Меркурис, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия увеличила производство боеприпасов ещё на треть, и сейчас накапливает их на случай войны...

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«Три миллиона снарядов, производимых Россией в год, к настоящему времени увеличились примерно до четырёх миллионов.

Сейчас Украина использует меньше боеприпасов, чем в 2022 и 2023 годах. Но на самом деле, то же самое происходит и с Россией. Но Россия использует в пять раз больше боеприпасов, чем Украина, в любой конкретный день.

Украинцы используют меньше боеприпасов, чем раньше, потому что у них их меньше. Русские, вероятно, используют меньше боеприпасов, потому что они модернизировали свои ударные средства. Так что, похоже, у них гораздо больше баллистических ракет, чем было раньше», – сказал Меркурис.

Он подчеркнул, что российская армия умудряется использовать тяжёлые авиабомбы, а снаряды и ракеты копить на случай войны с НАТО.

«Ещё одно большое изменение по сравнения с началом войны заключается в том, что теперь они используют гораздо больше высокоточных бомб. Они сбрасывают около ста бомб в день. Иногда это огромные бомбы. Одна бомба весом 1500 килограммов может нанести гораздо больший ущерб, чем сотня снарядов, выпущенных по одному и тому же месту.

И если производство снарядов в России столь велико, то вполне вероятно, что русские накапливают запасы снарядов. Они это делают, потому что боятся, что им придётся противостоять НАТО на Украине?

Или же они накапливают снаряды в рамках подготовки к какому-то крупному наступлению, которое они могут начать летом этого года, или же в следующем году? Но так или иначе, похоже, что русские значительно опережают Запад в производстве снарядов», – подытожил аналитик.

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