Россия значительно опережает США и Китай по уровню ракетного вооружения – эксперт

02.09.2021 20:59 (Мск), Москва, Максим Карпенко

Россия обладает самыми совершенными ракетными технологиями, с которыми пока не может сравниться ни США, ни Китай.

Об этом в интервью российскому журналисту Андрею Караулову заявил доктор военных наук, профильный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, часть из этого потенциала разрабатывалась еще в советские годы, но, например, ракеты «Калибр», были приняты на вооружение лишь недавно.

«В настоящее время мы можем гордиться довольно широким спектром различных систем вооружения. Если говорить о флоте – это, в первую очередь, конечно, ракета Х-32, которая стоит на вооружении морской ракетоносной авиации, в составе дальней авиации. Это модернизация ракеты Х-22. Если брать данные, которые известны из интернета, то это, по сути дела, гиперзвуковая ракета, которая уже давно стоит на вооружении наших ВКС, которая имеет хорошую дальность и скорость полета – низкую гиперзвуковую, порядка 5-6 махов. Она реально пробивает систему ПВО. Дальность стрельбы это ракетой такова, что она позволяет не входить в зону досягаемости даже истребительной авиации авианосца… Второе, что мы можем говорить, достоинство – это «Калибр». Ракета калибр, которая по своим тактико-техническим характеристикам превосходит американский «Томагавк» – как в обычном, так и в ядерном варианте. Причем, и по дальности, и по точности стрельбы. С другой стороны – что такое ракета «Калибр»? Ракета была создана, испытана полностью до 91-го года. В 92-93-м году, после доработки головки самонаведения она должна была быть принята на вооружение флота Советского Союза. Вот, она принята только сейчас. Далее что я могу сказать – это безусловно, мы можем этим гордиться, – мы можем гордиться ракетой «Циркон». Можем сказать, что это первая в мире ракета, она сейчас уже прошла летные испытания, принимается в серийное производство. Корабельная гиперзвуковая ракета, которая реально существует. Никто другой не имеет ничего подобного. Китай имеет «Звездное небо-2». Это лишь экспериментальная гиперзвуковая ракета, которая имеет хорошие характеристики, но до перехода в противокорабельную ракету, способную стрелять по мобильным морским целям, еще очень далеко. Американцы создают свою систему, которая будет иметь скорость полета, якобы, 17 скоростей звука, в два половиной раза больше, чем наш «Циркон», но какие будут у них возможности по обеспечению наведения на мобильные цели – очень большой вопрос», – заявил Сивков.