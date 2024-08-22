Россия знает, что у нас нет резервов и давит в Донбассе – генерал ВСУ

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Российское военное командование знает, что Украина не имеет больших резервов, а потому не перебрасывает с фронта большое количество подразделений в Курскую область.

Об этом в эфире видеоблога бывшего спикера запрещенного в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замсекретаря Совбеза Украины, бывший замкомандующего ССО генерал генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Было бы у нас дополнительных 100 тысяч людей, мы бы и Брянщину взяли, и дальше можно было двигаться – русские бы так себя не вели. Они понимают, что мы последнее бросили на Курщину, понимая, что у нас резервов нет. Потому они понимают, что можно и придержать свои определенные силы и средства, что касается других участков фронта, и дальше продолжать наступление, понимая, что нам на Курщине будет уже слишком сложно наращивать, что резервов нет в том понимании, мощных резервов. Вот это – самая большая проблема. Ее можно было бы решать, если бы вопрос стоял о подготовке людей», – заявил Кривонос.