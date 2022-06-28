Россиян призвали жестко бороться с бюрократическим аппаратом за каждого бойца

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Каждый военнослужащий, вернувшийся с войны, должен чувствовать поддержку государства, за которое он воевал.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самые большие мои страхи, что сейчас начнут люди с войны возвращаться и начнется история афганская, чеченская, когда на работу не берут, потому что контуженый, когда боевые не выплачены, за ранение деньги не дали. Простейший пример, дикая история с медиками в ковидных госпиталях, которым Путин выписал надбавку, а чиновники на местах начали высчитывать, сколько секунд он был в красной зоне, и только за эти секунды им выплачивали. Уже есть истории с проблемами по выплатам по ранениям, по суточным», – рассказал Коц

От отметил, что без поддержки со стороны государства, многие военнослужащие могут задуматься, нужна ли была им эта война.

«Люди начнут с этим сталкиваться. Он приезжает в свой город, он воевал, а у него ни одного билборда, ни одной «зетки» на машинах, а нужна ли была эта война моим соседям по дому или двору. Начнут сталкиваться с железной бюрократической машиной. Там, где должны, наоборот, давать какие-то льготы, поступление или устройство на работу, чтобы были преференции, они вместо этого сталкиваться с этим. Это то, чего я боюсь.

Когда человек приедет и почувствует себя брошенным, невостребованным, наверняка найдется какой-нибудь «органчик», который скажет, что мы вас туда не посылали. Это классика. Тут нужна жесткая работа именно с этим бюрократическим аппаратом, чтобы они понимали, что за каждого бойца, офицера, вернувшегося с войны, государство будет стоять горой. Гражданское общество – будет, я нисколько не сомневаюсь, но все-таки человек должен чувствовать, что за ним государство. Он за это государство проливал кровь, государство ему по гроб жизни обязано, он должен чувствовать, что оно ему обязано», – добавил военкор.