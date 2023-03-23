Россиян с детьми задержали в аэропорту Кишинева

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Две семьи россиян с детьми были задержаны в аэропорту Кишинева. Граждане РФ прилетели через Армению, чтобы пройти консульскую проверку для репатриации в Израиль.

При этом все документы и приглашение от консульства Израиля были у них на руках.

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«Иностранным гражданам будет отказано во въезде в Молдову, если они не соответствуют условиям получения разрешения на пересечение государственной границы, и не могут документально обосновать цель своей поездки. В соответствии с юридическими процедурами, все лица, которым отказано во въезде в Молдову, возвращаются туда, откуда прибыли. За последние сутки при въезде в Молдову отказано 34 иностранным гражданам», — заявили СМИ в молдавской пограничной полиции.

Однако россиянам в аэропорту полицейские ничего объяснять не стали, а просто забрали паспорта и прилагающие документы всех членов семьи и сообщили, что отправят всех обратно в Ереван.

«Вместе с нами еще одна молодая пара. У нас забрали паспорта… Нам говорят о том, что отсюда у нас только один путь – это возврат в Ереван, откуда мы и прилетели», – сказала одна из задержанных, представившаяся на видео, выложенном в интернет как Елизавета.

После этого полиция запретила видеосъемку.

«Полиция не разрешает рядовым гражданам РФ с ребенком въезд в Молдову. Без обьяснений, извинений. Как в Эфиопии», – прокомментировал инцидент в своем ТГ-канале депутат молдавского парламента Богдан Цырдя.

«Молдавский режим пробил очередное дно. Обратите внимание, как общается полицейский с женщиной, незаконно запрещая ей видеосъёмку. Она спрашивает, почему нельзя снимать, ответ: «Потому». Ну, а чему удивляться недавно в Молдову не хотели пускать своих граждан», – отмечет молдавский эксперт гражданских и военных конфликтов Михаил Амерберг.

«Иностранным гражданам будет отказано во въезде в Молдову, если они не соответствуют условиям получения разрешения на пересечение государственной границы, и не могут документально обосновать цель своей поездки. В соответствии с юридическими процедурами, все лица, которым отказано во въезде в Молдову, возвращаются туда, откуда прибыли. За последние сутки при въезде в Молдову отказано 34 иностранным гражданам», — уточнили в полиции.