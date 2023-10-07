Россиян убеждают: Благодаря мигрантам вы живёте краше, а Москва расцветает

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Некоторые СМИ раздувают проблему мигрантов, хотя ничего экстраординарного в России не происходит.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил член Общественного совета при МВД РФ Владимир Волох (в «святые девяностые» – замглавы ФМС), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На мой взгляд, ситуация в сфере миграции находится под контролем. Примерно такая же ситуация, какая была в предыдущие годы… Когда мы говорим о мигрантах на территории РФ – это большая масса, причём с различными целями приезжают. В том числе среди них есть и трудовые мигранты, которые во многом вкладывают свои силы, чтобы мы жили краше. Посмотрите, какая стала Москва – это делали трудовые мигранты. Продукты в магазинах, сельхозпродукция – это тоже во многом трудовые мигранты», – сказал Волох.

Он не согласился с публикуемыми в некоторых СМИ данных статистики о росте преступлений, совершаемых мигрантами в РФ.

«Я бы не стал драматизировать ситуацию как некоторые СМИ иногда рисуют. На протяжении пятнадцати лет у нас по итогам любого года количество преступлений, которое совершается со стороны иностранных граждан, к общему числу процентов составляет до двух процентов, а к раскрытым преступлениям – до четырёх процентов. Естественно, по различным регионам и видам преступлений цифры меняются, но в целом по стране это так. Если в абсолютных цифрах – то каждый год иностранными гражданами совершается около сорока тысяч преступлений. Общее количество преступлений в стране в целом – порядка двух миллионов», – добавил Волох.

Он отметил, что это только количество заведённых уголовных дел, а вынесенных судом обвинительных приговоров иностранцам примерно в два раза меньше.

«Надо тщательно подходить к статистике, особенно когда это касается малых цифр. Если в каком-то регионе совершено два особо опасных преступления, а на следующий год три – можно сказать, что увеличилось на пятьдесят процентов», – добавил Волох.

В свою очередь, глава Федерации мигрантов Вадим Коженов отверг мнение о том, что мигранты отбирают у местных работу.

«Мигранты в основном работают там, где сдельная оплата труда – как поработаешь, так и полопаешь. Это люди в основном трудоспособные, чем охранником восемь часов на входе сидеть кроссворды разгадывать, они предпочитают курьером, таксистом, на стройке. Но он понимает, что тут, ничего не делая, он заработает сорок тысяч, а тут сто. Он выбирает сто. Но тот, кто кроссворд разгадывает за тридцать пять, он обычно недоволен: «У меня дед тут, все дела». Так бери рюкзак, иди работай, какие проблемы. На каждом рюкзаке написано «требуются курьеры», на каждом такси – «требуются водители», везде только требуются», – сказал Коженов.

Очевидно защитники мигрантов активизировались на фоне того, что на днях депутат Олег Нилов внес в Госдуму законопроект об ограничении на работу иностранцев в ряде отраслей страны, в том числе в такси, школах и больницах.

«В те отрасли, где абсолютно нет необходимости привлекать трудовых мигрантов, мы предлагаем либо вообще исключить возможность трудоустройства, либо серьёзно её ограничить – например, в такси. Нет необходимости, я и мои коллеги считаем, привлекать трудовых мигрантов, чтобы работать таксистом. В сфере здравоохранения и даже в торговле у нас достаточно своих трудовых ресурсов, чтобы в этих отраслях использовать прежде всего граждан России. А там, где действительно сложно привлекать граждан России, нужно пока оставить возможность для трудоустройства мигрантов. Но при чётком, стопроцентном контроле, кого мы приглашаем, чем занимается трудовой мигрант, где он живёт, какие социальные условия», – заявлял парламентарий.