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Россиян выслали из Польши за “антиукраинские” разговоры
Две гражданки России высланы из Польши, еще ряду россиян запрещен въезд в страну.
Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
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«Поводом стали голословные обвинения в причастности к неким гибридным действиям, представляющим угрозу для безопасности польского государства. Утверждается, будто все эти люди якобы разжигали антиукраинские настроения и дискредитировали историческую политику Варшавы», – сказала Захарова.
На самом деле, по ее словам, депортированные граждане занимались исключительно сохранением исторической памяти.
«Абсурдный характер заявлений польский спецслужб усугубляется тем, что обвинения в адрес наших сограждан объясняются исключительно их активностью по защите воинских захоронений и открытым несогласием с курсом официальной Варшавы на искажение истории освобождения страны.
Поляков предупреждают о необходимости проявлять длительность и настороженно воспринимать любые инициативы, за которыми могут скрываться подрывные дестабилизирующие намерения Москвы и ее агентов», – сказала Захарова.
Спасибо!
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