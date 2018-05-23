23.05.2018, Москва, Елена Острякова

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Россиян выслали из Польши за “антиукраинские” разговоры

Две гражданки России высланы из Польши, еще ряду россиян запрещен въезд в страну.

Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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«Поводом стали голословные обвинения в причастности к неким гибридным действиям, представляющим угрозу для безопасности польского государства. Утверждается, будто все эти люди якобы разжигали антиукраинские настроения и дискредитировали историческую политику Варшавы», – сказала Захарова.

На самом деле, по ее словам, депортированные граждане занимались исключительно сохранением исторической памяти.

«Абсурдный характер заявлений польский спецслужб усугубляется тем, что обвинения в адрес наших сограждан объясняются исключительно их активностью по защите воинских захоронений и открытым несогласием с курсом официальной Варшавы на искажение истории освобождения страны.

Поляков предупреждают о необходимости проявлять длительность и настороженно воспринимать любые инициативы, за которыми могут скрываться подрывные дестабилизирующие намерения Москвы и ее агентов», – сказала Захарова.