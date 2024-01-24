Россиянам до сих пор мало известно об искусственном образовании «Украина» – Селиванов

В представлении большинства граждан РФ Украина существует в границах 1991 года со своим языком и культурой. О том, что это искусственно сгенерированное большевиками государственное образование знают только те, кто погружен в историю. Отсюда такая неразбериха в головах и возможность паразитировать на теме украинского языка, как атрибута национальной идентичности.

Такое мнение в эфире «Радио Комсомольская правда» высказал представитель добровольческого штурмового корпуса, помощник командира казачьего отряда «Енисей» Алексей Селиванов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все границы проходят у людей в головах. И многие жители Российской Федерации долго думали, что есть некая такая страна Украина, в которой живёт некий народ украинцы, у которых есть свой язык. Давным-давно мне симпатизировала одна девушка из Российской Федерации, и она писала: я так хочу выучить твой язык. Она имела в виду украинский язык, я киевлянин. И меня это удивило, и я объяснил, что мой язык русский на самом деле. Это такое понимание у людей, потому что они другого формата не видели, кроме Украина в границах 1991 года. Потому что для того, чтобы понимать, откуда взялось это украинство, он же украинский национализм, нужно знать историю хотя бы чуть-чуть дальше», – подчеркнул он.

До 1917 года официально в Российской империи существовали великороссы, малороссы и белорусы. Только в результате национальной политики большевиков появились украинцы, которые стали считаться народом братским, но отдельным. И получили своё государство в виде УССР, которое хоть и было квазигосударством, но имело свои очерченные границы, руководство, политическую и культурную элиту.

К тому же, в СССР колоссальные средства тратились на разработку и издание книг на украинском языке, а словари печатались большими тиражами.

«Нам часто наш родной славянский язык дает ответы на все вопросы. Что такое язык по-славянски? Это народ. По-славянски язык означает народ, а «мова» совершенно эквивалентно произошло от слова «молвить». По сути, украинская мова – это не язык, не народ, это мова, то есть – говор, диалект. И так оно и считалось. И Оксфорд считал до 90-х годов, пока из-за политкорректных соображений не поменяли официально это мнение», – указал эксперт.

По его словам, украинский – это диалекты ряда регионов юго-западной Руси, которые были искусственно раздуты в отдельный язык.

«У нас есть пример Луганской и Донецкой народных республик. Огромная масса моих знакомых и близких училась в школах, где им точно так же преподавали украинистику – это украинский язык и история, на которых построена украинская государственность. И когда мы отбили в 2014-15 году украинскую агрессию, то из политкорректности украинский язык был объявлен государственным наравне с русским. Но в официальных документах использовался русский, и украинский сдулся сам. И его через несколько лет за ненадобностью, вывели из государственного статуса, из официального обучения в школе. Сегодня на суржике говорят жители сельских районов Луганской области, но в обиходе он совершенно не используется. Самое главное, он не востребован», – заключил Селиванов.