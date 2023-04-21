Россиянам не выгодно ехать на отдых в Крым поездом

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Динамическое ценообразование и отсутствие скидок на проезд по железной дороге делает дорогим отдых в Крыму. Цена билета на поезд может в несколько раз превышать стоимость перелета в аэропорт Сочи, и при всей любви к полуострову отдыхающие будут выбирать более доступные курорты Краснодарского края.

Об этом в эфире ForPost рассказала председатель «Содружества севастопольских отельеров» Ирина Корда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она подчеркнула, что у частного перевозчика «Гранд-сервис. Экспресс» нет скидок и льгот, к которым привыкли граждане в РФ, пользуясь услугами РЖД.

«Я столкнулась с тем, что по всей Российской Федерации действует скидка на железнодорожные билеты для пенсионеров и для детей, только для Крыма эта скидка не действует. И получается очень накладно, 25-30 тысяч туда-обратно билет. И разница в ценовой политике у РЖД, даже не сравнивая с авиакомпаниями, и нашего перевозчика – очень существенная. Я звонила, узнавала, сказали, что это частная железнодорожная компания, потом построили мост, всё это затратно, надо, чтобы окупилось. Поэтому пока будет вот так», – подчеркнула Корда.

Обозреватель ForPost Лариса Петренко добавила, что стоимость проезда на поезде в Крым сейчас сопоставима с перелетом в Дубай, потому что там начинается низкий сезон и авиакомпании снижают стоимость перелета.

«Еще дешевле, к примеру, сейчас вот пока обсуждается поднятие цены на авиаперелёты, но этого еще не случилось, дешевле улететь допустим из Москвы или Санкт-Петербурга в Адлер. За 8-10 тысяч рублей можно найти билет и, собственно, потратив намного меньше времени, оказаться на море», – отметила ведущая.