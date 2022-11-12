Россиянам объяснили, почему Херсон – не последний «договорняк»

12.11.2022  01:15 (Мск), Херсон
Михаил Рябов.  
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Война, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Херсон
Новости Украины

Переживающим по поводу возможного «договорняка» вокруг сдачи Херсона следует осознавать, что российское руководство вынуждено торговаться с Западом, чтобы не допустить обрушения экономики.

Об этом в своем блоге рассуждает обозреватель Денис Селезнев.

Переживающим по поводу возможного «договорняка» вокруг сдачи Херсона следует осознавать, что российское руководство вынуждено...

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«Нравится или нет, но Россия часть глобальной экономики, и если она будет изолирована слишком жёстко, вам это потом не понравится. Царь и бояре должны соблюсти два противоречащих условия. Ввалить тучу бабла в военную мощь и одновременно поддерживать уровень жизни, чтобы вы же потом не закричали зрада от инфляции, дефицита и безработицы, как это случилось в ПМВ. Поэтому договорняки – такая же неизбежная часть современной войны, как и ракетные обстрелы.

Тот, кто начинает кричать, мол, «Сталин с Гитлером не договаривались» – идиот. Сталин с Гитлером не договаривались, но и вы на пайку 150 грамм хлеба в день, как в Ленинграде жить, не планируете. Так что война вот именно такая и будет. И так будет долго», – предостерегает Селезнёв.

Он считает, что нынешний украинско-российский конфликт ошибочно сравнивают с Великой Отечественной войной, скорее, речь может идти о параллелях с событиями после распада Российской империи, когда на Украине возникали ситуативные союзы, например, известно о временном сотрудничестве петлюровцев и большевиков.

 

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