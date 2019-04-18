Россиянам покажут дебаты Зеленского с Порошенко в прямой трансляции

18.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Российские телеканалы покажут дебаты между кандидатами в президенты Украины Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые состоятся 19 апреля, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает российский «Интерфакс».

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Отмечается, что в частности, транслировать дебаты планирует канал «Россия 24».

«Телеканал Russia Today будет вести трансляцию дебатов на сайте RT Russia» , – сообщила агентству главный редактор канала Маргарита Симоньян.

По ее словам, дебаты покажет также видеоагентство Ruptly (входит в состав RT). Сообщается, что Симоньян уточнила, что трансляция будет идти с русским переводом.

Также, по данным издания, исполнительный продюсер «Дождя» Светлана Гуляева сообщила, что «на телеканале в пятницу будет большой спецэфир и прямая трансляция дебатов с переводом».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже заявил, что с интересом посмотрит дебаты между Порошенко и Зеленским, однако добавил, что не знает, будет ли смотреть их президент РФ Владимир Путин.