Запрету Шенгена – быть. Россиянам пора надолго отвыкать от Европы

Тема запрета на въезд россиян в ЕС вопреки ожиданиям оказалась вовсе не хайпом на час, а, видимо, частью какой-то осмысленной стратегии, продвигаемой Западом через своих киевских кукол с упорством, достойным лучшего применения. Вот и глава украинского МИД Дмитрий Кулеба снова призвал страны ЕС и G7 прекратить выдачу виз гражданам России:

«Россияне подавляющим большинством поддерживают войну в Украине. Их надо лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся их уважать».

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Впрочем, все давно уже поняли, что речь в данном случае не о классическом «Ты меня уважаешь?», ведь под каток предполагаемых санкций попадут и те, кто не только уважает нынешний киевский режим, но и готов добровольно, стоя на коленях, лизать ему пятки в режиме нон-стоп 24/7. Для этой публики позиция Зеленского и Кулебы стала настоящим неприятным открытием.

«Через страшные унижения приходится проходить противникам Путина. Их заставляют делать вид, что они верят словам Зеленского и западных СМИ, что армия России обстреливает Запорожскую АЭС, которую контролирует Россия. Чтобы понять степень их унижения, надо вспомнить, что они ведь считают себя сторонниками прогресса, цивилизации, разума. А здесь их заставляют поверить и поддержать абсолютно нелогичную ложь», – пишет политолог Сергей Марков.

Так или иначе, а тема европейского безвиза наоборот для россиян продолжает набирать обороты. Как мы помним, инициативу Зеленского поддержала Эстония. Причем, всё не ограничилось лишь словесной поддержкой тамошней президентки, за дело ретиво взялся МИД. И вот уже Таллин закрывает с 18 августа границы для россиян с шенгенскими визами, ранее выданными этой страной. Запрет не коснется дипломатов, международных перевозчиков, родственников эстонцев и тех, кто приезжает по гуманитарным причинам. Единственное послабление, на которое скрепя зубами пошли в Таллине – это разрешение въезда россиян с шенгенскими визами, выданными в других странах ЕС.

Впрочем, список этих самых других стран уже начал сокращаться. Идею запрета на въезд уже поддержали Латвия, Литва, а теперь еще и председательствующая в ЕС в этом году Чехия. И есть основания полагать, что на этом список не закроется. На очереди – поляки. Да и из Брюсселя идут вполне однозначные сигналы. Еврокомиссия дала понять: такие меры неприемлемы по общим договорам ЕС, но каждая отдельно взятая страна вправе самостоятельно решать, открывать свои ворота россиянам или нет.

Стоит учесть и то, что между странами шенгенской зоны нет контролируемых границ, так что запретительные меры отдельных еврочленов будут во многом бессмысленными, пока все страны ЕС не примут общее решение. Определенные шаги в этом направлении уже идут.

Автор телеграм-канала «Варшавская русалка» пишет о том, что в скором времени чиновники из стран Евросоюза соберутся всем кагалом – для обсуждения запрета выдачи виз гражданам России.

«Европейские «первопроходцы» этой идеи очень гордятся новой санкцией. И неудивительно, ведь решение отвечает сразу нескольким запросам: с каждым заседанием чиновников из Евросоюза вариантов новых ограничений для РФ становится все меньше, а выдумывать — труднее. Более того, значительная их часть нередко напрямую влияет на благополучие граждан стран, которые вводят эти санкции. Это прямо сказывается на настроении электората и усугубляет внутренние проблемы. Тезис, согласно которому «все россияне должны ответить за действия выбранной ими власти», хорошо вписывается в риторику европейских и западных стран. Достаточно вспомнить, как совсем недавно эти же люди совершенно открыто пытались призвать жителей России к смене правящего режима. А раз агитация к митингам и протестам себя никак не оправдала, то способы достижения цели можно скорректировать».

Так что, зная как антироссийские интересанты умеют продавливать нужные им решения, работая с национальными правительствами, не стоит удивляться, а наоборот, стоит быть полностью готовыми к тому, что в конце этого или в начале следующего года – тут уж по обстоятельствам, как карта ляжет – открытыми для россиян останутся разве что Венгрия и Сербия. Ну, может быть еще ФРГ, где Шольц промямлил что-то невразумительное насчет того, что Россия, конечно, агрессор, но запрет на въезд – это как-то чересчур. Но я бы не стал так уж полагаться на принципиальность Шольца.

В общем, для ЕС, в рамках дальнейшего обострения с Москвой, обосновать признание туристов «угрозой национальной безопасности» – как два пальца. Тем более, ближе к зиме, когда нужно будет объяснять населению своих стран, кто виноват в том, что оно мерзнет и экономит газ, а цены в супермаркетах растут.

А пока что в Финляндии, например, уже придумали, как существенно замедлить выдачу туристических виз россиянам, не нарушая законы ЕС. Так, принимать документы на туристическую визу теперь будут только раз в неделю – по понедельникам. А выдавать визы по семейным обстоятельствам, учебе, работе или другим веским основаниям – только с вторника по пятницу.

Понятно, что, учитывая традиционную евробюрократию, помноженную на не менее эпическую финскую медлительность, многие соискатели будут ждать виз месяцами. При этом Хельсинки щемит не только русских, но и своих же финнов, раскручивая через СМИ кампанию по обвинению в «предательстве» и «измене родине» в отношении «топливных туристов», которые ездят в Россию заправляться более дешевым бензином и дизтопливом. Людей пока что не привлекают, но мало ли.

Сам же публичный инициатор всей этой антирусской затеи Зеленский на днях внес поправку в свою идею, предложив давать визы только тем, кто публично покаялся и объявил себя политическим беженцем из России:

«Есть люди, которых преследуют в России, могут убить, и их нужно защитить – через беженство, через политическое убежище… Но это для тех, кто борется, кого преследуют. Это не должно касаться отдыха россиян в Европе – туризм, развлечения, бизнес-дела. Работать на страну-террориста нельзя. Должна быть гарантия, что российские убийцы не будут пользоваться шенгеном».

В общем, россиянам стоит отвыкать от Европы. Причем, довольно надолго. Шансов на то, что европейцы поумнеют, – откровенно мало. Похоже на то, что правительства стран Еврозоны уже принесли краткосрочные интересы своих народов в жертву долгосрочной цели – любой ценой вернуть РФ в девяностые, со всеми вытекающими геополитическими и военными обстоятельствами.

Ирония судьбы в том, что континент уже проходил нечто подобное – правда, в более жестком, чем сейчас, варианте. И называлось это, если кто помнит, «железным занавесом», в строительстве которого Запад обвинял СССР и страны восточного блока. Сегодня же Запад сам отгораживается от России подобием железного занавеса и увлеченно кладет кирпичики в основание новой Берлинской стены.

К чему приведет переиздание «холодной войны»? Вот главный вопрос, ответ на который пока что не сильно радует оптимистов.