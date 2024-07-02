Россиянам продолжают морочить голову «Трампом-миротворцем»

02.07.2024 23:15
  (Мск) ,
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Ещё одно фото граффити, присланное в редакцию подписчиком. Художник изобразил Дональда Трампа, прыгающего как реслер на Владимира Зеленского в ноябре 2024 года, когда, по задумке автора, миллионер должен вернуться в кресло президента США.

В свое время избрание Трампа с восторгом воспринималось в Москве (вспомним устроенные в Думе овации) с надеждой на «большую сделку» и перезагрузку отношений с Америкой. В реальности же при Трампе против России были введены новые санкции, Украина при попустительстве США продолжала саботировать Минские соглашения, накачивалась западным оружием, проводила репрессии против несогласных и продолжала убивать жителей Донбасса.

Ещё одно фото граффити, присланное в редакцию подписчиком. Художник изобразил Дональда Трампа, прыгающего как...

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