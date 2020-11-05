Россиянам советуют оставить наивные надежды на кризис в США

05.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Прогнозы о том, что в США разразится кризис из-за невозможности определить победителя президентских выборов, и Америке надолго станет не до постсоветского пространства, – наивны. Несмотря на смену уже нескольких лидеров, Вашингтон продолжает четко выполнять внешнеполитическую доктрину 1992 года, предусматривающую невозможность усиления России или какой-либо другой страны, способной бросить вызов гегемонии Штатов.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, американист Константин Блохин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эти очаги напряжения – Карабах, и прочее, всё, что творится у наших границ. Я хочу здесь указать на один исторический момент касательно долгосрочности планирования американской элиты и возможного улучшения российско-американских отношений.

Представьте себе далёкий 1992 год, в недрах Пентагона заместитель министра обороны США Пол Вулфовиц и его помощник Залмай Халилзад, который сейчас работает в администрации Трампа, формируют долгосрочную концепцию внешней оборонной политики.

Согласно этой доктрине Вулвеца, а она известна, главная цель США заключается в том, чтобы не допустить появления государства или коалиции государств на постсоветском пространстве или где-либо ещё, которые смогут бросить вызов американскому лидерству в мире. Представьте себе – 1992 год.

А несколькими годами позже Бжезинский в своей книге «Шахматная доска» описывает как раз дугу нестабильности, называет её «Евразийскими Балканами», и в эту дугу нестабильности входят Армения, Азербайджан, Центральная Азия. И там Бжезинский откровенно пишет, что у США не хватит ресурсов для того, чтобы контролировать всю Евразию. И, по сути, из этого вывод – дестабилизация и хаос», – сказал эксперт.

Блохин обратил внимание, что вне зависимости от того, кто занимает пост президента США, внешняя политика этой страны остаётся неизменной на протяжении долгих десятилетий.

«Представьте, какой долгосрочный тренд – коллапс СССР, 1992 год, и вот сейчас, в 2020 году, опять мы видим эту дестабилизацию. Несмотря на то, что у них происходят различные волнения. Вроде бы – займитесь решением своих внутренних проблем.

А этот тренд всё равно реализуется, несмотря на то, кто занимает пост США. Всё равно эти константы американской внешней политики реализуются. Поэтому для нас также надо делать выводы», – резюмировал эксперт.