Россиянам стало выгодно желать величия своей страны

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Общественный договор между людьми и властью в России принципиально не изменился со времени крымского консенсуса.

Об этом в интервью «Форбс» заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это по-прежнему геополитический социальный контракт. Но в чем он изменился. С 2014 по 2020 год падали реальные доходы населения. Фактически люди платили рублем за свое желание быть геополитическими значимыми. В нынешних условиях это не так, потому что с 2022 года реальные доходы населения не падают. Более того, они начинают расти, потому что пришел дефицит на рынок труда. Если раньше желание величия страны оплачивалось звонким рублем, то теперь все сложнее…», – высказался Аузан.

Он объясняет это ростом оборонной промышленности в старых промышленных регионах и институтом военного контракта. При этом мегаполисы якобы «чувствуют себя не совсем уютно».