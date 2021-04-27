Россиянам в окопах Донбасса нужна определённость – эксперт

27.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Все военнослужащие ЛДНР уже получили российские паспорта, и теперь им необходимо определённое знание того, какая судьба ждёт Донбасс.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве завил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Самый неприятный вопрос, который на федеральных каналах не задают: как вы думаете, на линии фронта пацаны какие паспорта имеют? Он табуирован здесь – там, в окопах, сидят пацаны с русскими паспортами, вы знаете, что все военные уже имеют русские паспорта?

Там ситуация другая, это человеческие жизни, нужна определённость, куда мы двигаемся. Если человек не знает, куда двигаться – это беда, это деморализует больше, чем что-либо другое. Когда говорят: «Ну, пацаны, посидите в окопах ещё немножко», – сказал он.

Также социолог отметил, что поскольку для Украины Минские соглашения являются фактически поражением, Киев отрезает все возможности для их реализации и делает всё возможное, чтобы Донбассу было некуда возвращаться.

«Сейчас Украина хочет размыть историю, им Минские соглашения не нужны – это история поражений. Сейчас они хотят заставить Россию пойти на уступки, на невыгодных условиях. Поэтому втягивание и участие российской элиты – это желание, вполне определённое, участие бизнеса, который в условиях войны, когда люди убивали друг друга, спокойно до 2017 года шли эшелоны, свет, вода.

Одиннадцать миллиардов торговли в год, в некоторые времена Россия была для Украины вторым торговым партнёром. Украинские танки ходят на русском дизеле, который идёт через Белоруссию.

Украина бы перекрыла воду Донецку, но по Кальмиусу вода попадает в Мариуполь, там много чего завязано – это война, это такая хрень, что мама не горюй. Те заявления Украины, которые говорят, что отправят жителей Донбасса в лагеря и лишат их прав.

Когда начинается диалог, нацики говорят, что жители Донбасса не то что люди второго сорта – они вне закона. Вот, такая правда жизни, и куда жители Донбасса вернутся? Они понимают, что у них нет выбора, потому что Украина отсекла все возможности для диалога», – заключил Копатько.