«Россиянам всегда рады в Турции» – турецкий политолог

Анатолий Лапин .  
03.08.2023 17:41
  (Мск) , Анкара
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Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Туризм, Турция


Россиянам всегда рады в Турции, несмотря на политическую или экономическую обстановку.

Об этом в эфире телеканала RTVI заявил турецкий политолог Соли Озал, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россиянам всегда рады в Турции, несмотря на политическую или экономическую обстановку. Об этом в...

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Эксперт подчеркнул, что эта тенденция все равно сохранилась бы даже, если бы на прошедших выборах президента победил не действующий глава государства Реджеп Эрдоган, а его конкурент Кемаль Кылычдароглу.

«Я убежден, что тем россиянам, которые постоянно проживают в Турции, не стало бы хуже, если бы победил Кылычдароглу. У турков нет особой вражды или недовольства россиянами или Россией в целом. Есть стратегические соображения, это, скорее, академическая дискуссия, что произойдет, если Россия будет слишком сильной или слишком слабой. Российским туристам всегда были рады, особенно в южной провинции Антальи», – заверил Озал.

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