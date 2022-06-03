Россиянам запретили посещать здание Европарламента – боятся подхватить «кремлевские нарративы»

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Представителям российских компаний запрещено посещать помещение Европейского парламента. Такое решение принято с целью «не допустить распространения пропаганды и кремлевских нарративов»

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола на странице в Twitter.

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«Сразу же представители российских компаний больше не имеют права присутствовать в помещении Европейского парламента. Мы не должны позволить им распространять свою пропаганду и ложные, токсичные нарративы о вторжении в Украину. Мы останемся единственными и сильными против автократов», – написала она.

Effective immediately, Russian company representatives are no longer allowed to enter @Europarl_EN premises. We must not allow them any space to spread their propaganda & false, toxic narratives about the invasion of #Ukraine. We will remain united & strong against autocrats. — Roberta Metsola (@EP_President) June 2, 2022



Депутаты Европарламента одобрили отмену пошлин ЕС на весь украинский экспорт в год. Мероприятия охватывают промышленные товары, фрукты и овощи, сталь. Последний пункт особенно впечатляет своей щедростью на фоне потери Украиной половины ее металлупгической отрасли.