Россиянам запретили посещать здание Европарламента – боятся подхватить «кремлевские нарративы»

03.06.2022  09:33 (Мск), Страсбург
Никита Еременко.  
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Пропаганда, Россия


Представителям российских компаний запрещено посещать помещение Европейского парламента. Такое решение принято с целью «не допустить распространения пропаганды и кремлевских нарративов»

Об этом сообщила президент Европарламента Роберта Метсола на странице в Twitter.


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«Сразу же представители российских компаний больше не имеют права присутствовать в помещении Европейского парламента. Мы не должны позволить им распространять свою пропаганду и ложные, токсичные нарративы о вторжении в Украину. Мы останемся единственными и сильными против автократов», – написала она.


Депутаты Европарламента одобрили отмену пошлин ЕС на весь украинский экспорт в год. Мероприятия охватывают промышленные товары, фрукты и овощи, сталь. Последний пункт особенно впечатляет своей щедростью на фоне потери Украиной половины ее металлупгической отрасли.

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