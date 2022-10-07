Россияне и белорусы отправили в политический нокаут шведских боксеров
Швеция отказывается участвовать в турнирах Международной федерации бокса (IBA) из-за решения разрешить российским и белорусским спортсменам выступать на своих соревнованиях.
Об этом сообщил глава шведской федерации бокса Пер-Аксель Шехольм.
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“Я думаю, как и большинство здравомыслящих людей, что это скандал, и это не правильно. Это абсолютно неприемлемо. Что это означает для бокса? Дальнейшая поляризация между группой, которая выступает за олимпийский бокс и демократию, и той, которая не заботится о демократии и ведет свой путь.
Мы не можем соревноваться там, где российским и белорусским боксерам разрешено выступать. И, насколько я понимаю, Испания тоже не будет, и большинство Западной Европы против”, — заявил шведский спортивный чиновник.
Напомним, президент IBA Умар Кремлев выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. Он призвал различные международные федерации снять санкции против РФ и РБ.
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