Россияне и белорусы строят в Венгрии уже вторую АЭС

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Reuters сообщает, что правительство Венгрии подписало соглашение с Белоруссией о помощи в возведении второй в стране атомной станции.

«Большое значение имеет подписанное сегодня здесь соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики, которое позволяет нам использовать опыт, полученный здесь Беларусью при строительстве реакторов по аналогичной технологии», – сказал глава венгерского МИД Петер Сийярто, не уточнив подробностей соглашения.

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В публикации говорится, что два реактора в центральной Венгрии мощностью 1,2 ГВт каждый строятся «Росатомом» с 2014 года.

«Реализация проекта стоимостью 12,5 миллиардов евро (13,57 миллиардов долларов США) длилась долго, несмотря на то, что ядерная энергетика не подпадает под санкции Европейского Союза против России», – говорится в сообщении.

Ядерная энергетика не подпадает под санкции Евросоюза против РФ. Венгрия, которая получает большую часть энергоносителей от России, выступает против расширения санкций на ядерный сектор.