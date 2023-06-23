Россияне не болтали о «контрнаступе», а хорошо подготовились к нему – генерал Кривонос

Российская армия в предыдущие полгода не занималась болтовней, а молча рыла окопы и хорошо подготовилась к украинскому наступлению, которое оказалось слишком распиаренным. Теперь же, даже если техника ВСУ вклинивается, она подрывается на минах, а российские войска оперативно проводят дистанционное минирование, лишая украинскую армию возможности маневра.

Об этом в эфире интернет-канала PRM Live заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была сформирована точка зрения, что только наступление начнется, сразу мы прорвем российские позиции, сразу победа, с флагом мы ворвемся в Крым и зайдем в Мариуполь и Мелитополь. Это была огромная ошибка, и информационно все ждали такого быстрого и радостного события. Россияне ничего не говорили, день за днем, ночь за ночью рыли окопы, ставили минные поля, инженерные преграды, готовились на вероятных направлениях украинских войск и, как оказалось, они абсолютно хорошо подготовились к этому наступлению. С 14-го года стоит отметить, что там, где россияне занимают оборону, они достаточно быстро и очень мощно оборудуют свою оборону. Этого нужно было ожидать… Наши вооруженные силы сталкиваются с тем, что очень насыщенная в инженерном отношении оборона, как только есть подрыв нашей техники – сразу же в том же направлении проводится дистанционное минирование и наши подразделения лишаются маневра выйти вправо-влево или обойти эту подорванную машину, и снова подрываются на других минах. Это показывает, насколько россияне качественно подготовились, что касается этих вопросов», – заявил Кривонос.