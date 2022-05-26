Россияне оказались невосприимчивы к украинским фейкам

26.05.2022  15:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
Просмотров:
 
Дзен, Общество, Политика, Россия, Соцсети, Украина
Новости Украины

Украинская пропаганда, тиражируемая в интернете и социальных сетях, не действует на россиян.

Об этом сегодня на «круглом столе» в Совете Федерации рассказал президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская пропаганда, тиражируемая в интернете и социальных сетях, не действует на россиян. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Украинские фейки у нас уже не работают. Был шок первое время. Дело в том, что они употребляют собственные наркотики и верят в эту чушь, что русские никогда не видели унитазов. Когда они пытаются это у нас продвигать, это вызывает естественное отторжение. Их фейки топорные и идиотские», – сказал Ашманов.

При этом, на самих украинцев пропаганда действует очень эффективно. По его словам, после начала СВО «украинские арбитражники переключились с воровства денег и торговли трафиком на войну».

За ними, считает аналитик, стоят английские и американские пиар-фирмы и английская разведка, бригада психологических спецопреаций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть