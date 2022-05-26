Россияне оказались невосприимчивы к украинским фейкам
Украинская пропаганда, тиражируемая в интернете и социальных сетях, не действует на россиян.
Об этом сегодня на «круглом столе» в Совете Федерации рассказал президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украинские фейки у нас уже не работают. Был шок первое время. Дело в том, что они употребляют собственные наркотики и верят в эту чушь, что русские никогда не видели унитазов. Когда они пытаются это у нас продвигать, это вызывает естественное отторжение. Их фейки топорные и идиотские», – сказал Ашманов.
При этом, на самих украинцев пропаганда действует очень эффективно. По его словам, после начала СВО «украинские арбитражники переключились с воровства денег и торговли трафиком на войну».
За ними, считает аналитик, стоят английские и американские пиар-фирмы и английская разведка, бригада психологических спецопреаций.
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