Россияне резко улучшили мнение об Украине

15.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

В сентябре 2019 года, впервые за годы мониторинга, количество тех, кто хорошо относится в России к Украине больше, чем в Украине к России – 56%, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) совместно с российской негосударственной исследовательской организацией “Левада-Центр”.

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За весь период наблюдений (с 2008 до 2019) украинцы лучше относились к России, чем россияне к Украине. В сентябре 2019 года, впервые за годы мониторинга, количество тех, кто хорошо относится в России к Украине больше, чем в Украине к России – 56%. Плохо или очень плохо к Украине относятся 31% опрошенных, то есть сейчас россияне несколько лучше относятся к Украине, чем украинцы к России (56% по сравнению с 54%, разница небольшая, в 2 процентных пункта).

Результаты опроса свидетельствуют, что в Украине в сентябре 2019 года хорошо и очень хорошо относилось к России 54% украинцев, плохо или очень плохо – 35%, 12% не определились.

“За последний год отношение украинцев к России существенно улучшилось (с 48% до 54%), в то время как положительное отношение россиян к Украине колебалось в пределах погрешности выборки и составляло, примерно треть населения (32-34%), но за последние месяцы отношение россиян к Украине резко улучшилось (на 20 процентных пунктов)”, – прокомментировал гендиректор КМИС Владимир Паниотто.

По мнению эксперта Левада-Центра Карины Пипии, существенную роль здесь сыграл фактор победы Зеленского и надежды россиян на то, что это приведет к улучшению отношений.

КМИС с 6 по 16 сентября 2019 года опросил 2035 респондентов во всех регионах, кроме неподконтрольных территорий – погрешность не превышает 3,3%. “Левада-центр” в период с 26 сентября – 2 октября 2019 года опросил 1601 человека – погрешность не превышает 3,4%.