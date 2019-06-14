Россияне стали лучше думать об украинцах и американцах

14.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Социологический опрос, проведенный Левада-центром, зафиксировал, что первая тройка стран, которые россияне считают наиболее враждебными, не изменилась — это США, Украина и Великобритания, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает издание «Ведомости».

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Вместе с тем, сообщается, что доля россиян, которые называют врагами США и Украину, за год значительно снизилась.

В предыдущем исследовании 2018 года США называли «врагом» России 78% россиян. В 2019 году «врагами» их назвали уже 67%. Для Украины данные составляют, соответственно, 49% и 40%.

В топ-5 стран, которых россияне считают «друзьями» страны, вошли Беларусь, Китай, Казахстан, Армения и Азербайджан. При этом Беларусь, несмотря на скандал с «Дружбой» и споры с интеграцией, получила рекордный показатель одобрения от жителей России — 62% (49% в прошлом году). Это максимум за все время исследований. Китай также укрепил позиции в списке «друзей» России (42% в 2019 и 40% в 2018 году). Казахстан считают дружественной страной 38%, Армению — 22% (11% в прошлом году), Азербайджан — 16% (8%).