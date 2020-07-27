Россияне упорно не воспринимают русофобские выпады Лукашенко

27.07.2020, Москва, Елена Острякова

Каждый второй россиянин положительно относится к президенту Белоруссии — 52%.

Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного ВЦИОМ и опубликованного сегодня, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Треть респондентов сообщили о безразличном отношении к лидеру этой страны (35%), а почти каждый десятый испытывает к нему негативное отношение (9%).

«Положительное отношение чаще демонстрируют россияне, относящиеся к старшему поколению: среди опрошенных в возрасте 60 лет и старше эта доля составила 65%. Вероятно, это связано с опытом проживания в СССР и восприятием Белоруссии в роли братского государства.

В безразличном и отрицательном отношении лидируют, напротив, представители молодого поколения 18-24-летних — среди них такие отношения обозначили 57% и 13% соответственно», – говорится в сообщении Центра.

Отношения между союзными государствами назвали нормальными, спокойными 27% россиян. По мнению 15% респондентов эти отношения можно охарактеризовать как «дружественные», еще 17% назвали бы их хорошими, добрососедскими. В негативном спектре актуальные отношения между странами видят только 6% россиян.

При этом 21% отношенных считает, что отношения двух стран ухудшаются, 49% считают их стабильными.

Напомним, по итогам прошлого года Лукашенко стал самым популярным иностранным политиком среди россиян.

И это при том, что за минувший год Лукашенко отметился целой серией русофобских высказываний, которые в российских СМИ практически не транслировались. «Батька» называл белорусов «россиянами со знаком качества», отказывая тем самым братскому народу в «в качестве».

Он определял российскую политику в отношении Белоруссии как «варварскую», оценивая совместное прошлое как жизнь «под плеткой». Лукашенко подверг ревизии даже оценку Великой Отечественной войны, заявив, что она была «не нашей». Что касается союза с Россией, то о нем белорусский лидер сказал – «на хрена он нужен».

Лукашенко фактически санкционировал серию митингов маргинальной националистической оппозиции против интеграции с Россией, на которых «активисты» рвали портреты президента РФ и оскорбляли Россию.

В Белоруссии на протяжении последних лет было несколько запретов на установку памятников, посвященных российским государственным и культурным деятелям. В школьных программах по истории замалчиваются моменты, объединяющие Россию и Белоруссию.