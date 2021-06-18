«Россияне в ЦАР – смелые люди»: Соловейчик прокомментировал фильм «Турист»

18.06.2021, Москва, Максим Никифоров

Председатель регионального союза коммунистов Санкт-Петербурга Владимир Соловейчик рассказал о впечатлениях от российско-центральноафриканского боевика «Турист».

Комментируя новинку кино, Соловейчик заявил о том, что успех любого фильма зависит от множества аспектов, связанных с производством картины.

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«Многое зависит от того, насколько фильм удался в художественном отношении. Зрители оценивают игру актеров, режиссуру, монтаж, то есть те вещи, которые относятся к искусству кино», — объяснил он.

Стоит отметить, что «Турист» заслужил большое количество положительных отзывов от пользователей различных онлайн-кинотеатров. Картина получила 7 из 10 на сайте «Кинопоиск», а комментаторы платформы «Отзовик» поставили фильму 4,2 из 5 звезд.

Эксперт считает, что такие проекты в некоторым смысле просвещают россиян и рассказывают про те важные политические цели и задачи, которые ставит перед собой страна.

«Необходимо больше рассказывать людям про наши геополитические интересы, которые мы отстаиваем внутри страны и за рубежом. Здесь речь идет не только про функции государственной власти, нужно учитывать влияние коммерческих структур, общественных объединений, народной дипломатии на эти процессы. Политика – важная часть жизни граждан России», — подчеркнул Соловейчик.

Коммунист также обратил внимание на то, что в фильме российские инструкторы защищают мирное население с оружием в руках, несмотря на то, что в реальности они не сражаются с боевиками, а только обучают личный состав Вооруженных сил ЦАР (FACA), при этом в зарубежных СМИ их ради скандальности часто связывают с «ЧВК Вагнера». Он отметил, что боевик имеет право на преувеличения.

«Это же боевик, а не историческая монография или академическое исследование. В нем могут быть определенные преувеличения. Если это сделано хорошо и качественно, то пусть зрители смотрят его и делают какие-то выводы», — добавил председатель коммунистического союза.

«Турист» рассказывает про деятельность российских инструкторов, которые прибыли в ЦАР для обучения правительственной армии. Сюжет картины посвящен событиям, которые происходили в республики всего полгода назад, когда бойцы FACA сражались с конгломератом группировок «Коалиция патриотов за перемены». Тогда бандформирования развернули наступление на столицу государства, попытались сорвать выборы и планировали захватить власть силой.

Необходимо дополнить, что сегодня радикалы уже не представляют угрозы национальной безопасности ЦАР. Основные силы «Коалиции» уничтожили центральноафриканские военнослужащие при консультативной поддержке специалистов из России.

Соловейчик назвал отечественных инструкторов, работающих в ЦАР, смелыми людьми. По его мнению, они выполняют важную роль в продвижении национальных интересов нашей страны за рубежом. Эксперт заявил, что примеры подобной деятельности можно найти в советском кинематографе.

«Я помню прекрасно советские фильмы про разведчиков, как «Щит и меч» и «17 мгновений весны». В этих кинокартинах главные герои показаны в виде обычных нормальных людей, у которых есть определенные слабости, личные проблемы. Однако они не сдаются и каждый день преодолевают себя, выполняя долг перед страной – Советским Союзом», — резюмировал коммунист.