19.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Россияне верят, что Путин зачем-то наладит отношения с Западом

Среди задач, которые президент РФ Владимир Путин сможет, по мнению россиян, решить за время своего четвертого срока на первом месте – нормализация отношений с Западом.

В то, что она возможна, верят 54% участников соцопроса, проведенного «Левада-центром», признанным в России иностранным агентом. Не верит в такую перспективу 32% опрошенных. Еще 39% верят в то, что Запад до 2024 года снимет с России санкции, 44% в это не верят.

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Любопытно, что при этом россияне не считают налаживание отношений с Западом действительно важной для страны задачей. Только 2% опрошенных назвали ее в числе актуальных для России проблем.

Самым важным россияне считают повышение уровня жизни (22%) и решение социальных проблем (10%). Кстати в то, что Путину удастся повысить уровень жизни верят 45% респондентов, не верят – 40%.

Опрос проведен 24 – 30 мая 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах, 52 субъектах РФ