Россиянин судится с Украиной в киевском суде, чтобы вернуть себе право на вьезд

07.05.2019, Киев, Семен Дорошенко

Гражданин РФ Игорь Чуркин подал в суд на Службу безопасности Украины относительно постановления СБУ согласно которого ему был запрещен въезд в Украину сроком на 5 лет, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, сообщила пресс-служба суда.

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По данным пресс-службы, истец в своих исковых требованиях просит суд признать противоправным и отменить Постановление Службы безопасности Украины о запрете въезда в Украину гражданину Российской Федерации Игорю Анатольевичу Чуркину сроком на 5 лет. Также истец просит суд обязать СБУ сообщить Администрацию ГПС об отмене соответствующего постановления.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по делу. Третьим лицом указана Администрация Государственной пограничной службы Украины.

Стоит отметить, что имя истца, Игоря Анатольевича Чуркина, полностью совпадает с именем российского бизнесмена, известного по финансовым скандалами вокруг ООО “Львовские автобусные заводы”.