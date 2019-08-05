05.08.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Криминал, Общество, Происшествия, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина
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Россиянина арестовали на семь суток за попытку проникнуть на Украину в обход запрета

Гражданин России попытался пересечь российско-украинскую границу через поле. Его задержали украинские пограничники и передали полиции, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

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“Если ты не понимаешь слова „нет“ и лезешь в Украину даже несмотря на запрет въезда, тебя обязательно задержат пограничники. 29-летнему гражданину России запрещено приезжать в нашу страну три года. Он решил, что запрет не для него и пошел в Украину вне пункта пропуска. В поле его и задержали сумские пограничники”, — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, кроме семи суток ареста, на россиянина терпер ожидает и уголовная ответственность.

“Нарушителя передали полиции”, — добавили в МВД.

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