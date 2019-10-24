Россиянина, бежавшего на Украину за политическим убежищем, на родине обьявили в розыск

24.10.2019, Киев, Семен Дорошенко

Обвиняемого по делу “Нового величия” Сергея Гаврилова, который на днях уехал из России и попросил политическое убежище у властей Украины, объявили в розыск на родине, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает российское издание “Медиазона”.

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Люблинский районный суд Москвы заочно арестовал Гаврилова, сообщил адвокат фигурантки дела Марии Дубовик Максим Пашков. До этого Гаврилов находился под домашним арестом. Дело Гаврилова выделено в отдельное производство.

О том, что обвиняемый покинул Россию, СМИ стало известно 23 октября.

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что утром 21 октября целостность электронного браслета Гаврилова была нарушена и выехавшие на место сотрудники его не нашли. ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах сообщил, что браслет не сработал и силовики не знали о побеге.

Гаврилов, как и еще четыре фигуранта дела, находился под домашним арестом. 17 октября двое других подсудимых — Руслан Костыленков и Вячеслав Крюков — вскрыли себе вены в зале судебного заседания, как позже объяснял Крюков, протестуя против содержания под стражей.

На судебном заседании 24 октября на обвиняемых, которые содержатся под стражей, надели наручники. На просьбу адвоката Александра Боркова снять наручники судья ответил, что “не может”.

Как ранее сообщал ПолитНавигатор, 22 октября пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила, что на границе Украины и России в Черниговской области 26-летний россиянин попросил политического убежища в Украине. В ходе беседы россиянин сообщил, что в РФ он преследуется за участие в акциях протеста против действующей власти.