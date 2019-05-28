Россиянина, захваченного косовским спецназом, отпустили

28.05.2019, Москва, Елена Острякова

Россиянин Михаил Краснощеков сотрудник Миссии ООН, задержанный и избитый сегодня косовским спецназом, освобожден.

Об этом сообщили в миссии ООН.

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Во вторник утром спецназ косовского МВД вторгся на территорию населенных сербами муниципалитетов на севере Косово якобы для проведения операции по противодействию преступности.

Были задержаны около 30 человек, в том числе два сотрудника миссии ООН. Михаил Краснощеков был избит и госпитализирован. По данным медиков, Краснощеков получил серьезные травмы головы и находится в реанимации.

Посольство России в Белграде, а также специальный представитель генсека ООН в Косово Захир Танин потребовали немедленного освобождения россиянина. МИД РФ резко осудил задержание сотрудников миссии, а поведение косоваров назвал прямым следствием многолетнего потакания им со стороны ЕС и США.