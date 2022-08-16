Россию атакуют: в Курской области произошла серия терактов

16.08.2022  15:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Диверсии, Россия, Сюжет дня, Украина, Энергетика
Новости Украины

Украинские диверсанты трижды (4, 9 и 12 августа) подрывали опоры ЛЭП, через которые Курская АЭС снабжает объекты промышленности, транспорта, социальной инфраструктуры и населения Курской области и соседних регионов.

Об этом сообщил сегодня Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинские диверсанты трижды (4, 9 и 12 августа) подрывали опоры ЛЭП, через которые Курская...

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«Данные действия диверсантов привели к нарушению технологического процесса функционирования АЭС», – отметили в ФСБ.

Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России осуществляется розыск преступников и их возможных сообщников. Во взаимодействии с Росгвардией приняты меры по усилению охраны объектов атомной энергетики.

Сегодня в Курской области неизвестные преступники подорвали часть железнодорожного полотна в районе перегона Льгов – Локинская. Сообщается, что по этой ветке уже давно не ходят пассажирские поезда, однако она используется для грузовых перевозок.

Как сообщает ТГ-канал «База» со ссылкой на собственные источники, вскоре место оцепили сотрудники оперативных служб. Злоумышленник заложил взрывное устройство весом около 200 граммов в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

«В Курской области вообще паранормальная зона. Там заметили, что на одном из участков жд повреждено покрытие. Позвали полицию, спецов. Начали ходить по хатам в селах, расспрашивать про взрыв, но никто ничего не слышал. Потому что курские селяне своих не сдают», – злорадствует скандальный депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко.

Вчера ФСБ показала видео с диверсантами из праворадикальной группировки «Реструкт», созданной Максимом Марцинкевичем, известным как Тесак, готовившими взрыв нефтепровода в Волгоградской области по указанию украинских спецслужб. На кадрах показана машина сторонников Тесака, их тела и оружие в руках.

Ранее в Волгоградской области сотрудники ФСБ предотвратили взрыв нефтепровода. Мужчины пытались взорвать трубу, но оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы.

Преступление готовили россиянин Андрей Чуенков 1986 года рождения, и украинец Юрий Ионов 1988 года рождения. По данным ФСБ, Чуенков в настоящее время находится на Украине в составе батальона «Ураган», а его сообщник — в полку «Азов». Радиоведущий Сергей Мардан сообщил, что он уже погиб в Мариуполе.

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