Россию и Украину столкнули еще в 2004-м – Дейнего

25.02.2019, Москва, Владимир Гладков

На Украине нет сегодня политических партий, которые представляют собой скорее клубы по интересам.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил глава МИД ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Говорить о том, что на Украине есть какие-то партии, которые могут кому-то нравиться – нет там политических партий, там есть политические клубы, бизнес-клубы, всё что угодно, но партией это назвать нельзя, у них нет идеологии. Есть чистый бизнес, это бизнес-проекты Коломойского, западные, чьи угодно», – отметил дипломат.

«С другой стороны, говорить, что на Украине есть какие-то правильные украинцы или неправильные – там просто живые люди живут. Чтоб понимали, украинцев там не так много. Где-то около 50 процентов там было русских. С ними что сейчас делать? Их вообще лишить права на свою родину, язык, идеологию?

Там есть масса украинцев, для которых русский язык является родным, их лишили этого права. И говорить о том, что мы сейчас на грани того, что столкнут Украину с Россией, так их столкнули и столкнули достаточно давно. В 2004 году потеряли контроль над ситуацией, абсолютно потеряли контроль», – добавил Дейнего.