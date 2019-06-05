«Россию хотят разрушить брендами и кейсами» – Константинов

05.06.2019, Симферополь, Максим Карпенко

Русский язык нужно избавить от иностранных заимствований и слов-паразитов, которые становятся нормой.

Об этом на Международном фестивале «Великое русское слово» заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, эти слова являются элементом разрушения России.

«Мы в рамках российского государства очень напряженно относимся к таким проникновениям враждебности к нам со стороны Запада, который пытается нас разрушить изнутри, нарушая нашу идентичность. Мы здесь в этом зале говорили о том, что нам нужно организовать борьбу с этими словами-паразитами, которые входят в наш обиход и становятся нормой.

Немного мы сделали за этот период и впереди предстоит очень большая работа. Мы говорили о том, что у нас были проблемы с кофе-брейками, теперь у нас и кейсы, и тренды, и бренды, и тайминги, и чего только не появилось за это время.

Это совершенно не простая и не смешная затея, как может показаться, это попытка нас принизить изнутри, внедрить, вселить в нас комплекс неполноценности, чтобы мы старались выучить это. Потому что свой, родной, не является таким крутым, таким прикольным языком. Такое молодежи внушается, поэтому мы должны здесь, в рамках этого форума продолжать эту работу», – заявил Константинов.