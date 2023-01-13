«Россию надо разбить и разделить» – Табах

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Для граждан Российской Федерации якобы будет лучше, если их государство распадется на несколько стран.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире интернет-канала Politeka заявил экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

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«Я не знаю, как это сделать, но Россию нужно разбить. Наверное, лучше всего для россиян, чтобы она распалась на несколько разных стран», – сказал Табах.

Он считает, что Россию нужно обезоружить, как это было сделано с Японией и Германией после Второй мировой, лишить ядерного оружия и наказать военными репарациями.

«Это возможно сделать только при полном разгроме Российской Федерации», – добавил экс-представитель НАТО.

Он сожалеет, что в 1990-е годы поверил в Россию Ельцина, который «и в ООН, и у нас в конгрессе извинился за коммунистическую партию»

«Это крупнейшая ошибка, которую мы совершили в 90-е годы, когда Буш-старший, потом Клинтон решили, что Россия другая», – резюмировал Табах.