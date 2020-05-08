Россию надо срочно добить, пока она слаба – глава союза офицеров Украины

08.05.2020, Киев, Игорь Петров

Усиление военного присутствия НАТО в Черном море ради сдерживания России, к чему призывал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, совершенно необходимо.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил председатель союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

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Распалившись, Лупаков выразил возмущение бездействием Зеленского, который не пользуется моментом, чтобы добить российского «зверя в его логове».

«Вопрос присутствия НАТО в Черном и в Азовском море уже давно обсуждается. Это крайне необходимо и не требует дискуссий. Уже есть сухопутный Украинско-польско-литовский батальон, в нем участвуют две страны НАТО и Украина.

А почему нет такого же морского объединения, например, украинско-болгарско-румынской базы в Черном, в Азовском море? И уже давно шла речь о такой совместной базе в Азовском море. Оно необходимо и вроде бы НАТО на это уже соглашалось.

Но почему-то Украина в этом не слишком активно участвует, по моему мнению. Я считаю, что это крайне необходимо. Другого пути нет, тем более сейчас, когда идет пандемия и падает нефть.

Надо просто этого зверя добить, пока он ослаб. Надо его добить – создав базы. А он и сам уже с перепугу сгинет», – пришел в ярость русофоб.