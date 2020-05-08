08.05.2020, Киев, Игорь Петров
 
Донбасс, Крым, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина
Просмотров:

Россию надо срочно добить, пока она слаба – глава союза офицеров Украины


Усиление военного присутствия НАТО в Черном море ради сдерживания России, к чему призывал вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Вадим Пристайко, совершенно необходимо.

Об этом в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» заявил председатель союза офицеров Украины Евгений Лупаков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Распалившись, Лупаков выразил возмущение бездействием Зеленского, который не пользуется моментом, чтобы добить российского «зверя в его логове».

«Вопрос присутствия НАТО в Черном и в Азовском море уже давно обсуждается. Это крайне необходимо и не требует дискуссий. Уже есть сухопутный Украинско-польско-литовский батальон, в нем участвуют две страны НАТО и Украина.

А почему нет такого же морского объединения, например, украинско-болгарско-румынской базы в Черном, в Азовском море? И уже давно шла речь о такой совместной базе в Азовском море. Оно необходимо и вроде бы НАТО на это уже соглашалось.

Но почему-то Украина в этом не слишком активно участвует, по моему мнению. Я считаю, что это крайне необходимо. Другого пути нет, тем более сейчас, когда идет пандемия и падает нефть.

Надо просто этого зверя добить, пока он ослаб. Надо его добить – создав базы. А он и сам уже с перепугу сгинет», – пришел в ярость русофоб.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть