Россию наказывают за ее же деньги – депутат Госдумы

15.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Николай Иванов предложил рассмотреть возможность оптимизации расходования бюджетных средств на международные организации, «постоянно очерняющие Россию».

Об этом он заявил сегодня, выступая с трибуны парламента, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Россия состоит примерно в 20 международных организациях. Это влетает бюджету в копеечку. Так, 70-80 млн долларов страна вкладывает в качестве ежегодного взноса в бюджет ООН. Членство в Совете Европы обходится примерно в 32 млн евро в год. Более 8 млн евро Москва ежегодно платит за членство в ОБСЕ. 3,7 млн долларов составляют членские взносы во Всемирную торговую организацию, из которой нас в 2014 году хотели выгнать», – сказал Иванов.

Кроме того, по его данным 22 млн долларов Россия ежегодно отчисляет во Всемирную организацию здравоохранения, 9 млн долларов — во Всемирную организацию труда.

«Даже Всемирное антидопинговое агентство получило от России миллион долларов. За наши же деньги российским спортсменам испортили Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, сорвали Параолимпиаду, вынудили нашу сборную выступать без национального флага на Играх а Корее», – напомнил политик.

Он предложил направить средства, сэкономленные на членских взносов, в реальные сектора экономики.

«Я не предлагаю идти путем международной изоляции страны. В некоторых случаях членство в международных организациях дает нам возможность отстаивать свою позицию. Но не переплачиваем ли мы за это удовольствие? Европа и мир могут подождать, пока в России есть хотя бы один голодный», – резюмировал Иванов.