Россию накроет волна национализаций – Хазин

25.09.2020, Москва, Елена Острякова

Значительная часть приватизированной в 90-е годы собственности, в частности, основанной на рентных доходах, в России будет национализирована.

Об этом известный российский экономист Михаил Хазин сказал в интервью украинскому youtube-каналу Topinform, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я не вижу другого выхода в нынешней ситуации разрушения механизмов защиты собственности. Сегодня в России идет бешенный спор по поводу повышения налогов на металлургов и химиков, которые продают удобрения. Почему?

Прежде всего потому, что у них налог на, грубо говоря, рубль дохода сильно меньше чем у нефтяников, и при этом они еще эти доходы выводят за границу. Заставить их это сделать невозможно, потому что у них акционеры в основном оффшор. Значит, что нужно делать? Только национализировать», – считает Хазин.

Он считает, что необходимость национализации обусловлена объективными причинами.

«В стране очень серьезный экономический кризис и не только в нашей стране, во всем мире. В этой ситуации, кроме как национализировать некоторые отрасли, которые получают сверхприбыль от рентных доходов, это совершенно естественное решение», – сказал Хазин.